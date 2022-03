SC 13 Bad Neuenahr stolpert bei Kellerkind SC Siegelbach

Die Frauen des SC 13 Bad Neuenahr haben in ihrem ersten Regionalliga-Fußballspiel des Jahres einen Rückschlag hinnehmen müssen. Bei den abstiegsgefährdeten Pfälzerinnen des SC Siegelbach kam die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Für die Kur-städterinnen war es das erste Unentschieden in dieser Spielzeit. Damit beträgt der Bad Neuenahrer Rückstand auf Tabellenführer 1. FC Saarbrücken, der mit 4:0 gegen den 1. FFC Montabaur gewonnen hat, bei einem Spiel in Rückstand nunmehr vier Punkte. Siegelbach hat mit seinem fünften Remis in dieser Saison nach Punkten mit dem SV Holzbach gleichgezogen und ist auf den drittletzten Platz geklettert.