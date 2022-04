Nach einer kurzen Osterpause sind die Fußball- Frauen des SC 13 Bad Neuenahr am Wochenende gleich doppelt gefordert. Im Halbfinale des Rheinlandpokals trifft die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer am Freitagabend (20 Uhr) in Mayen auf den 1. FFC Montabaur. Am Sonntag (15 Uhr) beginnt dann die Meisterrunde für die Kurstädterinnen mit dem Auswärtsspiel beim VfR Wormatia 08 Worms.