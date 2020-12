Bad Neuenahr

In der Frauen-Fußball-Regionalliga Südwest stehen dem SC 13 Bad Neuenahr schon kurz nach der Winterpause entscheidende Wochen bevor. Drei Heimspiele in Serie hat die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer, beginnend am Sonntag (14 Uhr) mit dem Rheinland-Derby gegen den FC Bitburg, der in der Tabelle auch noch ein unmittelbarer Nachbar ist. Entsprechend wichtig ist die Partie.