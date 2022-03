SC 13 Bad Neuenahr kassiert seine zweite Niederlage

Im letzten Saisonspiel in der einfachen Punktrunde der Frauenfußball-Regionalliga Südwest hat der SC 13 Bad Neuenahr seine zweite Niederlage kassiert mit dem 0:3 (0:1) beim 1. FFC Niederkirchen. Damit geht die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrin Kremer mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken in die Meisterrunde. Niederkirchen schob sich vor auf Rang drei und hat vier Punkte Rückstand auf den SC 13. In der Meisterrunde spielen die sechs bestplatzierten Teams eine einfache Rückrunde untereinander aus.