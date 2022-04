Bad Neuenahr

SC 13 Bad Neuenahr ist mit zwei Teams im Pokalviertelfinale gefordert

Die Fußball-Frauen des SC 13 Bad Neuenahr sind am Wochenende im Viertelfinale des Wettbewerbs um den Rheinlandpokal doppelt gefordert. Das Regionalligateam von Trainer Anne-Kathrine Kremer erwartet am Sonntag (16.30 Uhr) in Mayen den Ligakonkurrenten SV Holzbach. Im September an gleicher Stelle hatte sich der SC 13 gegen die Hunsrückerinnen klar mit 9:0 durchgesetzt. Im Halbfinale steht für den Sieger dieser Partie bereits der TuS Montabaur als Gegner fest.