Der SC 13 Bad Neuenahr hat in der Frauenfußball-Regionalliga die Teilnahme an der Aufstiegsrunde nach neun von zwölf Saisonspielen bereits sicher. Während die direkte Konkurrenz patzte, setzte sich die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer im Heimspiel gegen den 1. FC Riegelsberg mit 3:2 (2:1) durch. Es war der achte Sieg in Serie für die Kurstädterinnen, die damit auch die Tabellenführung übernommen haben.