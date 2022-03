Die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben noch drei „reguläre“ Spiele, bevor es für sie in die Abstiegsrunde geht. Dort könnte es dann von sieben Teams drei oder vier treffen, die runter müssen. Da analog zur Männer-Oberliga alle Punkte mitgenommen werden, will Holzbach natürlich sein derzeitig noch dürftiges Konto (fünf Zähler) aufstocken, am liebsten schon mit einem Sieg am Sonntag um 17 Uhr auf dem Simmerner Kunstrasen gegen den 1. FC Riegelsberg.