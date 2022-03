Den Einzug in die Meisterrunde der Regionalliga Südwest haben die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur durch den 4:0-Heimsieg gegen den TuS Wörrstadt am Sonntag perfekt gemacht, jetzt wollen Verena Weidung (rechts) und Co. den Einzug ins Halbfinale des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokal folgen lassen.