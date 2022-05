Es war sozusagen das Sahnehäubchen auf eine alles in allem herausragende Saison. Mit einem in dieser Höhe nicht erwarteten 8:0 (5:0) gegen den in drei Begegnungen zuvor verlustpunktfreien Tabellenvierten SV Diez-Freiendiez sicherten sich die Fußballfrauen der SG 99 Andernach II vorzeitig die Meisterschaft in der Rheinlandliga. Bislang 14 Spiele, alle gewonnen, 51:5 Tore.