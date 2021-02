Re-Start: 2. Bundesliga ab 21. März wieder im Betrieb

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat sich positioniert und die insgesamt 18 Vereine der 2. Frauen-Bundesliga, unter anderem die SG 99 Andernach, am Donnerstagnachmittag offiziell per E-Mail darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Spielbetrieb am 21. März nach dann knapp fünfmonatiger Pause wieder aufgenommen werden soll. Ein entsprechendes 50-seitiges Hygienekonzept, das den Vereinen vorab in diversen Videokonferenzen präsentiert worden war, wurde vom DFB-Präsidium abgesegnet und in § 20 a der Durchführungsbestimmungen zur Spielordnung verankert.