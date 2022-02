Pokalsieg ist nach einer Stunde besiegelt – Jetzt wartet auf Weitefeld ein echter Knaller

Dass die Fußballerinnen des TuS Weitefeld-Langenbach (rechts Annabelle Grahn) ins Rheinlandpokal-Achtelfinale einziehen würden, daran zweifelte nach knapp einer gespielten Stunde des Duells gegen den SV Diez-Freiendiez II (links Sarah Kolter) am Sonntag kaum einer mehr. Offenbar auch nicht die Gäste, die unmittelbar nach dem Gegentreffer zum 0:3 in der 58. Minute nicht mehr weiterspielen wollten, sodass der Weitefelder Pokalsieg nicht erst nach 90, sondern schon nach 60 Minuten in Stein gemeißelt war.

Der Einzug in die Runde der besten 16 beschert den TuS-Frauen schon am kommenden Wochenende ein echtes Highlight. Zu Gast ist am Sonntag Ex-Bundesligist SC 13 Bad-Neuenahr, der als Tabellenzweiter der Regionalliga Südwest freilich als haushoher Favorit in den Westerwald kommt. hun Foto: byJogi