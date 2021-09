Mit der Euphorie eines 9:0-Sieges im Rücken begeben sich die Fußball-Frauen des SC 13 Bad Neuenahr auf ihre zweite Auswärtsfahrt in dieser Saison in der Regionalliga Südwest. Nach dem Kantersieg gegen den SV Holzbach will die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer auch am Sonntag (14 Uhr) beim FFV Fortuna Göcklingen punkten.