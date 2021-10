Der 1. FFC Montabaur, der mit drei Siegen so überragend in die Saison der Frauen-Regionalliga Südwest gestartet war, ist in der Fußballrealität angekommen. Nach der Partie beim TSV Schott Mainz (0:5) verlor die Mannschaft von Trainer Kurt Schaaf auch das zweite schwere Spiel in Folge und musste sich auf eigenem Platz dem 1. FFC Niederkirchen mit 0:2 (0:2) geschlagen geben.