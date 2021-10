Niederburg

Niederburg gegen Holzbach: Es geht bei Null los

In der Vorbereitung auf diese Saison standen sich der SV Niederburg und der SV Holzbach schon einmal gegenüber. Damals, es war Mitte August, gewannen die Holzbacher Regionalliga-Fußballerinnen zu Hause locker mit 6:0 gegen den Bezirksligisten, es wurde sogar nicht über die volle 90-Minuten-Distanz gespielt. Nun treffen sich beide Klubs in der dritten Runde des Rheinlandpokal wieder: Am Samstag um 16 Uhr ist Niederburg der Gastgeber – und natürlich klarer Außenseiter.