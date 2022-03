Kraus trifft: FSG Eifelhöhe gewinnt erneut

Zweiter Sieg in Folge für die Bezirksliga-Fußballerinnen der FSG Eifelhöhe Büchel: Das Team von Trainer Heiko Herrmann gewann nach dem 6:0 gegen den SV Niederburg nun gegen die SG Mendig/Bell mit 1:0 (0:0) auf dem Gevenicher Rasen. Die FSG kletterte mit nun 14 Zählern auf den siebten Tabellenplatz. Mendig, das vorher punktgleich mit Eifelhöhe war, rutschte auf den drittletzten Rang ab.

Der Treffer des Tages erzielte Nathalie Kraus neun Minuten vor Schluss. Allerdings hätte laut Herrmann auch schon viel früher alles eingetütet sein müssen: „Es war ein hochverdienter Sieg, der auch hätte höher ausfallen können. Wir das gesamte Spiel über die bessere Mannschaft, die Geduld bis zum Siegtreffer hat sich ausgezahlt.“ Die nächste Partie findet übrigens wieder in Gevenich statt: Am Sonntag ist der Vorletzte Holzbach II in der Eifel zu Gast. mb