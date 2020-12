Rübenach/Urbar

„Die Gesundheit geht vor“, kommentiert Steffen Hondrich, der Trainer der Frauenfußball-Rheinlandligamannschaft des FC Urbar, die Entscheidung des Fußballverbandes Rheinland (FVR), die Saison in den Ligen der Region bis auf Weiteres auszusetzen. Sein Trainerkollege Nico Koch vom FV Rübenach sieht den Verband in der Pflicht, die Situation diesmal souveräner zu lösen als noch beim Saisonabbruch im Frühjahr, und ergänzt: „Ich bin gespannt, was da jetzt kommt.“