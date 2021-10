In „besonderem Spiel“: FFC-Trainer Schaaf erwartet tief stehende Holzbacherinnen

Der 1. FFC Montabaur und der SV Holzbach kennen sich in- und auswendig. Seit Jahren sind die Mannschaften in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest Gegner, viele Spielerinnen aus beiden Lagern pflegen gute Freundschaften miteinander, und mit Anna Pies sowie Elisa Karbach haben zwei FFC-Akteurinnen ihre Wurzeln im Hunsrück. „Es wird ein besonderes Spiel“, sagt FFC-Trainer Kurt Schaaf. Nach dem offensiv geführten und richtig gutklassigen Spiel beim SC 13 Bad Neuenahr, das die Westerwälderinnen trotz guter Leistung mit 3:4 verloren, will die Schaaf-Elf am Sonntag ab 14.30 Uhr auf dem Eschelbacher Rasenplatz wieder einen Dreier landen. „Wir müssen nicht lange drumherum reden: Gegen Holzbach muss ein Sieg her“, fordert der Trainer.