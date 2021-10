Am sechsten Spieltag der Frauen-Regionalliga Südwest trifft der 1. FFC Montabaur am Sonntag ab 14.30 Uhr im Mayener Nettestadion auf den SC 13 Bad Neuenahr. Trotz der knapp 70 Kilometer, die räumlich zwischen den beiden Vereinen liegen, ist es das einzige Derby für den FFC in der Liga – und zugleich ein Prestigeduell mit einer besonderen Vergangenheit.