Hornberg-Doppelpack ebnet SG 99 den Weg: 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Ingolstadt im DFB-Pokal

Die Revanche ist geglückt: Nach zwei verlorenen Spielen in der vergangenen Saison gewannen die Fußballerinnen der SG 99 Andernach in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Ingolstadt mit 2:0 (1:0). Matchwinnerin war Antonia Hornberg mit einem Doppelpack (36., 62.). Die zweite Runde (25./26. September) wird am 30. August ab 14 Uhr von Juniorinnen-Nationaltrainerin Friederike Kromp ausgelost und live via www.dfb.tv übertragen. Trainer Florian Stein sah eine ordentliche Vorstellung seiner Mannschaft und wünscht sich ein Heimspiel in der nächsten Runde.