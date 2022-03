Zur Halbzeit stand das Endergebnis der zwischen dem SV Holzbach und dem 1. FC Riegelsberg in der Fußball-Regionalliga Südwest der Frauen fest. Souverän führte der Gast mit 4:1, obwohl der SV durch Laura Rode in Führung gegangen war. Riegelsberg verwaltete in der zweiten Hälfte das Ergebnis. Die beste Möglichkeit für die Einheimischen versemmelte Lena Kliebe mit einem verschossenen Elfmeter, sonst wäre die Gastgeberinnen wenigstens als 1:0-Sieger des zweiten Abschnitts vom Platz gegangen.