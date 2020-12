Holzbach

Nach zwei deutlichen Niederlagen zum Regionalliga-Start gegen Top-Favorit Göttelborn (1:5) und im DFB-Pokal in Weinberg (1:7) wollen die Regionalliga-Fußballerinnen und Rheinlandpokal-Siegerinnen des SV Holzbach nach dieser Mini-Durststrecke am Wochenende wieder jubeln. In Holzbach steht ein Rheinland-Derby an, zu Gast ist am Sonntag um 14 Uhr der 1. FFC Montabaur.