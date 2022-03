Ohne den an Corona erkrankten Trainer Peter Aßmann haben die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach beim TSV Schott Mainz eine 0:4 (:)-Niederlage im letzten „regulären“ Spiel kassiert, bevor es in zwei Wochen in die Abstiegsrunde geht. Vorher steht noch das Rheinlandpokal-Viertelfinale beim Liga-Rivale SC 13 Bad Neuenahr am kommenden Sonntag an.