Für die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach stand einer der kürzeren Anreisen an, es ging zum TuS Wörrstadt. Am Ende gab es aber lange Gesichter, denn die Gäste belohnten sich vor allem in der zweiten Hälfte nicht beim 0:1 (0:1). So vergrößerte der Tabellenachte Wörrstadt den Vorsprung auf sechs Punkte, Holzbach ist Zehnter mit vier Zählern.