Die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach und die vom TuS Issel haben sich in Holzbach die Punkte geteilt. Und das gerechterweise, denn die erste Hälfte gehörte den Gastgeberinnen, die zweite den Gästen. So stand es am Ende 1:1 (1:0) und beide Rheinland-Klubs haben nun vier Punkte auf dem Konto. Holzbach ist Zehnter, Issel Neunter.