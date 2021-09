Nach einem 0:9 ist es nicht so einfach, zur Tagesordnung zurückzukehren. Zumal, wenn nun eine Aufgabe wartet, die noch schwerer daherkommt als die aus der Vorwoche. Im Klartext: Der SV Holzbach muss nach der deftigen Packung beim SC Bad Neuenahr in der Fußball-Regionalliga der Frauen nun am Sonntag ins Stadion Kieselhumes zum 1. FC Saarbrücken zu einem absoluten Titelkandidaten. Anstoß ist um 14 Uhr.