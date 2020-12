Holzbach

Der Saarländische Fußballverband (SFV) hat sich dazu entschlossen, die anstehenden zwei Spieltage zu verschieben und in seinem Bereich den Spielbetrieb auszusetzen. Das bedeutet aber nicht, dass im Saarland der Fußball nicht rollen wird. Denn die Frauen-Regionalliga Südwest zum Beispiel ist nicht unter dem Dach des SFV beheimatet, sondern unter dem des Regionalverbandes Südwest. Und hier wurden bislang noch keine Spiele generalabgesagt. So auch nicht die Partie des SV Holzbach am Sonntag um 14 Uhr beim 1. FC Saarbrücken II, die auf dem Kunstrasen Kieselhumes stattfinden wird.