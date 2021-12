Nichts los war am vergangenen Wochenende auf den allermeisten Fußballplätzen im Rheinland. Gespielt wurde aber in Vettelhoven im Kreis Ahrweiler, wo die Frauen der Grafschafter SG die Reserve des SV Holzbach (links Lena Kliebe) zum Kellerduell in der Bezirksliga Mitte zu Gast hatten.