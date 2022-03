Mit 0:0 trennten sich die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach und die des SC Siegelberg im Abstiegsduell. Eine Punkteteilung, die keinem hilft. Beide Teams rutschten in der Tabelle um einen Platz hoch, aber nur weil der derzeit Vorletzte, SV Dirmingen ein Spiel weniger hat. Mit einem Sieg wäre zwar kein Befreiungsschlag gelungen, doch die Punkte werden mit in die Abstiegsrunde genommen. Ein „regulärer“ Spieltag steht vorher noch an