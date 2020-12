Saarbrücken

Im Saarland durfte am Wochenende kein Fußball gespielt werden. Zumindest in den Ligen, die zum Saarländischen Fußballverband gehören. Dazu zählt die Frauen-Regionalliga Südwest nicht, und deshalb musste der SV Holzbach ran und zum 1. FC Saarbrücken II reisen. Es wurde eine Reise, die mit der vierten Niederlage im fünften Spiel endete. 0:2 (0:1) hieß es nach 90 Minuten, in denen die Holzbacherinnen sich mal wieder ein wenig selbst schlugen. In der Tabelle bedeutet dieser Rückschlag das Abrutschen auf den viertletzten Rang mit drei Zählern, Saarbrückens Zweitliga-Reserve kletterte mit nun sieben Punkten auf Platz acht.