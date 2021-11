Für die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach steht bereits die letzte Partie 2021 an. Nach dem Heimspiel gegen den SV Dirmingen, das vom Holzbacher Rasen auf den Simmerner Kunstrasen am Schulzentrum verlegt wurde und um 16.30 Uhr am Sonntag angepfiffen wird, ist Winterpause. Was Trainer Peter Aßmann vor allem aus einem Grund für gut empfindet.