Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 14:46 Uhr

Rübenach

FV Rübenach gewinnt 6:0 und ist bereit fürs Spitzenspiel

Rübenach. Die Fußballerinnen des FV Rübenach (in roten Trikots) sind hervorragend aus der Winterpause gekommen – und sie haben sich beim 6:0 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Niederburg warmgeschossen fürs Rheinlandliga-Spitzenspiel, das am kommenden Sonntag (17 Uhr) auf dem Rübenacher Kunstrasen steigt. Dann nämlich empfangen die FV-Frauen als Tabellenerster den Zweiten SV Holzbach, der zwei Punkte weniger aber auch ein Spiel weniger als Rübenach hat. Gegen Niederburg dauerte es keine sechs Minuten, als Claudia Cormann die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte.