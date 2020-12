Alberweiler

Die Fußballfrauen der SG 99 Andernach ziehen nach einem hart umkämpften Spiel in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Bei schwierigen Wetterverhältnissen siegten die Bäckermädchen beim Süd-Regionalligisten SV Alberweiler mit 2:0 (0:0) und revanchierten sich so spät für die drei Jahre zuvor an gleicher Stelle erlittene Niederlage.