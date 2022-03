Gevenich

Fußball: Beim Frauen-Bezirksligisten Eifelhöhe platzt der Knoten

Die Bezirksliga-Fußballerinnen der FSG Eifelhöhe Büchel (am Ball mit Michaela Maibauer, links Jule Junglas, hinten Franziska Krämer) haben in Gevenich den SV Niederburg um Luisa Link mit 6:0 (2:0) geschlagen. Eine gute halbe Stunde lang stand die Null noch bei den Gästen, die als Sechste zwei Plätze vor der FSG liegen und bereits am Freitagabend ein Spiel hatten (0:2 gegen Herresbach), dann eröffnete Laura Thomas den Torreigen (35.).