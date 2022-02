Die Rollen sind eigentlich klar verteilt gewesen: Der Tabellenvorletzte FSG Eifelhöhe Büchel war in Hambuch gegen den Tabellenzweiten TV Kruft zum Jahresauftakt in der Frauenfußball-Bezirksliga Mitte nur klarer Außenseiter. Aber die FSG Eifelhöhe verlangte in Hambuch vor ordentlicher Zuschauerkulisse dem Titelkandidaten alles ab. Die Krufterinnen gewannen dennoch hauchdünn mit 1:2 (1:2).