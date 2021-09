Nach langer Corona-Pause geht es auch für die Fußballerinnen der FSG Eifelhöhe Büchel in der Bezirksliga Mitte los. Der Startschuss fällt am Sonntag um 12 Uhr in Holzbach, wo die FSG um Trainer Heiko Herrmann bei der Regionalliga-Reserve des SV Holzbach zu Gast ist.