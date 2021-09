Der Favorit war dann doch zum Start zu stark: In der Frauen-Rheinlandliga verloren die Fußballerinnen der Spvgg Cochem (in Blau mit Svenja Becker) auf dem Rasen in Ernst mit 0:4 (0:1) gegen den FV Rübenach, dessen Ziel der Aufstieg in die Regionalliga ist. Dass ihm die eine oder andere Leistungsträgerin verletzt gefehlt hatte, wollte Cochems neuer Trainer Daniel Kohns nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Verletzungen sind Teil des Sports, so etwas hat man immer.