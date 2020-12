Montabaur

Drei Spiele hat Kurt Schaaf ausgemacht, in denen es gilt für seine Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur. Die erste Pflichtaufgabe haben die Westerwälderinnen souverän gemeistert und den FC Bitburg mit 5:0 in die Schranken gewiesen, die zweite steht jetzt am Sonntag mit der Partie beim SV Dirmingen an (14 Uhr), ehe am kommenden Wochenende die Reserve des 1. FC Saarbrücken zum Gastspiel nach Eschelbach kommt. „Wenn du den Anspruch hast, am Ende in die Meisterrunde zu kommen, dann darfst du nicht auf Siege gegen Spitzenmannschaften spekulieren, sondern musst zu allererst die Spiele gegen solche Gegner gewinnen“, formuliert der FFC-Trainer sein klares Ziel.