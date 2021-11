Wenn die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur am Sonntag (14 Uhr) in Herxheim auf den FFV Fortuna Göcklingen treffen, werden sie definitiv die Favoritinnen sein. So haben die Gegnerinnen als einzige Mannschaft noch keinen Punkt geholt und stehen mit den zweitmeisten Gegentoren (30) auf dem letzten Platz der Regionalliga Südwest. Doch trotzdem warnt FFC-Trainer Kurt Schaaf, dass dieses Spiel „eines der schwersten Spiele“ sei.