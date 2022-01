Montabaur

FFC Montabaur: Interessante Gegner warten in der Winter-Vorbereitung

Um sich so gut wie möglich auf die letzten beiden Hinrunden-Spieltage und die darauf anschließenden Duelle in der anvisierten Aufstiegsrunde vorzubereiten, wählte der erfahrene A-Lizenz-Inhaber Kurt Schaaf echte Härtetest für seine Spielerinnen in der bereits gestarteten Winter-Vorbereitung aus.