FFC erfüllt sich den großen Traum vom: Montabaur zieht in die Meisterrunde ein

„Es ist der absolute Wahnsinn.“ Auch Minuten nach dem Schlusspfiff musste Kurt Schaaf sacken lassen, was er da gerade erlebt hatte. Seine Mannschaft, der 1. FFC Montabaur, hat das Ticket für die Meisterrunde gelöst und so den vorzeitigen Klassenverbleib in der Fußball-Regionalliga Südwest der Frauen geschafft. Gleichzeitig drückte der FFC Konkurrenten nach unten in die Abstiegsrunde, „von denen ich das nie erwartet hätte“, wie Trainer Schaaf betonte. Fakten geschaffen hat Montabaur durch den 4:0 (3:0)-Heimsieg gegen den TuS Wörrstadt.