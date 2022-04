Fahrplan für den Endspurt steht: Aufstiegsrunde beginnt für den 1. FFC Montabaur mit einem Kracher

Die Pflicht liegt hinter dem 1. FFC Montabaur, was für die Mannschaft von Trainer Kurt Schaaf folgt, ist nun die Kür. Im Rheinlandpokal der Frauen steht als nächstes das Halbfinale an. Für die Fußballerinnen aus der Westerwälder Kreisstadt geht es – eventuell am Osterwochenende – gegen den Sieger der Partie zwischen dem SC 13 Bad Neuenahr und dem SV Holzbach, die für diesen Sonntag, 15 Uhr, neu terminiert ist. Egal wer sich behauptet, beide Gegner sind dem FFC wohl bekannt, spielen alle drei Teams doch in der Regionalliga Südwest gegeneinander. Kommt es, wie von vielen erwartet, zum Duell gegen Bad Neuenahr, wäre das für Kurt Schaaf das „vorweggenommene Endspiel“, wie der Trainer es formuliert.