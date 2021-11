Erster Einsatz in Dänemark? Lilith Schmidt aus Unnau fiebert ihrem Debüt in der U 16-Nationalmannschaft entgegen

Läuft alles nach Plan, dann hat der Westerwald am Dienstagabend eine neue Fußball-Nationalspielerin: Lilith Schmidt aus Unnau (hier am Ball im B-Juniorinnen-Bundesligaspiel zwischen dem SC 13 Bad Neuenahr und Borussia Mönchengladbach) wurde von DFB-Trainerin Sabine Loderer in den 23 Spielerinnen umfassenden Kader für den aktuellen Lehrgang mit zwei Länderspielen der DFB-U 16-Juniorinnen eingeladen. Die beiden Testspiele gegen Dänemark werden am Dienstagabend um 18 Uhr und an diesem Donnerstag um 13 Uhr im dänischen Haderslev angepfiffen.