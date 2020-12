Bad Neuenahr

Von der Kurstadt in die Eifel – die Regionalliga- Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr gastieren am Sonntag (14 Uhr) bei der SG Fidei 2015 in Schleidweiler. Die SG Fidei ist ein Zusammenschluss der Verein SV Schleidweiler, SV Rodt und 1. FC Zemmer und in ihrem zweiten Jahr in der Regionalliga Südwest. Die Aufstiegssaison beendeten die Eifelanerinnen auf Rang neun.