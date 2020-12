Weinberg

Fast wie bei den „Großen“ waren die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach die erste Runde im DFB-Pokal beim SV 67 Weinberg, ebenfalls einem Regionalligisten, nur aus dem Süden statt aus dem Südwesten, angegangen. Mit dem Bus waren sie am Abend vorher schon nach Mittelfranken gereist. Allerdings standen Aufwand der Reise und Ertrag am Ende in keinem Verhältnis, denn Holzbach schied mit 1:7 (0:2) aus. Vor allem eine Frau bekamen die Hunsrückerinnen überhaupt nicht in den Griff: Torjägerin Nina Heisel, die sage und schreibe sechs Tore machte.