Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 14:47 Uhr

Straßenhaus

Cochemer Frauen: Ganz spätes Gegentor zum 3:4

Was für ein bitteres Ende für Aufsteiger Spvgg Cochem in der Frauen-Rheinlandliga: Die Fußballerinnen von der Mosel verloren beim SV Ellingen durch ein ganz spätes Gegentor in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 3:4 (1:2). Es war Cochems zweite Niederlage im zweiten Spiel. Nach einem Pressball schaltete Michaela Schwarz am schnellsten und ließ Ellingen jubeln, Cochem stand bedröppelt da.