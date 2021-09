Am Sonntag um 17 Uhr beginnt für die Rheinlandliga-Fußballerinnen der Spvgg Cochem daheim gegen den FV Rübenach die Saison. Neun Mannschaften sind es noch im Verbandsoberhaus der Frauen, denn Rhein-Hunsrück-Klub SV Niederburg hatte nach dem zweiten Corona-Abbruch in Folge seine Mannschaft zurückgezogen. Für die Cochemerinnen ist es die zweite Saison in der Rheinlandliga.