Das Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen ging für die in der Bezirksliga spielende Frauenmannschaft des TuS Immendorf mit 0:17 deutlich in die Hose. Auf der Sportanlage des Regionalligisten Sportfreunde Siegen war für das Team von Trainer Michael Schilff einfach nichts zu holen. Zu übermächtig war die Spielweise des Favoriten, dem Underdog wollte noch nicht einmal der Ehrentreffer gelingen.