Bayern II am Sonntag zu Gast: Andernacher Frauen suchen die Leichtigkeit

Ausgeglichen präsentiert sich die Bilanz des Fußball-Zweitligisten SG 99 Andernach in diesem Kalenderjahr: Drei Siegen zum Auftakt ließen die Andernacherinnen drei Niederlagen folgen, ehe sie beim Schlusslicht in Niederkirchen wieder gewannen und am vergangenen Sonntag beim 1 FC Saarbrücken die Punkte liegen ließen. „Das war eine bittere Niederlage“, blickt SG-Trainerin Isabelle Hawel auf das 2:3 zurück, „damit hatten wir in dieser Woche ein bisschen zu kämpfen. Schon ein Punkt hätte uns eine sehr gute Ausgangslage für den Rest der Saison verschafft. Aber auch wenn sich das Feld immer mehr verdichtet, stehen wir immer noch sehr gut da.“ Ihren zweiten Platz in einer allerdings sehr schiefen Tabelle wollen die Bäckermädchen am Sonntag (11 Uhr) mit einem Sieg gegen die zweite Mannschaft des Bundesliga-Ersten Bayern München verteidigen und nach Möglichkeit sogar ausbauen.