Für die in der 2. Frauen-Bundesliga spielende Mannschaft der SG 99 Andernach stand am Sonntagnachmittag ein intensives Freundschaftsspiel gegen die Bundesligamannschaft der TSG 1899 Hoffenheim an. Die Bäckermädchen verloren auf dem Rasenplatz in St. Leon-Rot gegen den Tabellendritten der Bundesliga am Ende recht deutlich mit 0:11 (0:4).