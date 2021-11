Nach drei Siegen in Folge ist die Erfolgsserie der Andernacher Fußballfrauen gerissen und das ausgerechnet beim bislang sieglosen Tabellenletzten der 2. Bundesliga. Durch das 0:1 (0:0) bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg verpassten es die Bäckermädchen, sich in der Spitzengruppe festzusetzen und stehen nach acht Spielen mit 13 Punkten genau in der Mitte der Tabelle.